Koniec z martwą przestrzenią w Twoim domu!

Podobnym pomysłem do mini strefy wypoczynku jest stworzenie domowej biblioteczki. Tutaj, zamiast na spotkaniu z drugim człowiekiem, skupiamy się stworzeniu wygodnego miejsca do lektury dla jednej osoby oraz na zapewnieniu warunków do przechowywania naszego księgozbiorów. Pamiętacie z przedszkola kąciki do czytania ? Zależy nam na stworzeniu właśnie takiego miejsca, tylko stylowego i w głównej mierze dla dorosłych. Aranżacja takiej przestrzeni będzie zależała od charakterystyki naszej martwej przestrzeni. Może to wąski korytarz? Minimalistyczny regał i jasny, lekki fotel sprawdzą się wtedy doskonale. A może mamy do wykorzystania przestrzeń nad schodami? Wystarczy wtedy zawiesić półki i położyć kilka wygodnych poduszek na stopniach lub w rogu jednego ze spoczynków. Jeśli dysponujemy bardzo ograniczoną przestrzenią, a marzymy o odosobnionym miejscu do lektury, to powinniśmy przejrzeć oferty projektantów mebli. Fotele połączone z półkami stają się coraz popularniejsze! Bardzo ważne: nie zapominajmy o odpowiednim oświetleniu w naszym kąciku do czytania .

