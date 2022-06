Zachwycający drewniany dom z Japonii!

Przestrzeni werandy odpowiada we wnętrzu oczywiście jadalnia połączona z kuchnią. Dzięki takiemu rozwiązaniu po otwarciu przeszklonych drzwi można się cieszyć dobrą pogodą podczas posiłku. Pomieszczenie zachwyca nas hojnym użyciem drewna, a to dopiero początek! Szczególnie interesujący jest stół jadalni, którego blat stanowi gruba deska z pnia jednego drzewa – po bokach zachowano jej naturalną fakturę. Jadalnię od kuchni oddziela masywny barek. To miejsce wygodnej strefy śniadaniowej, przygotowywania posiłków oraz mebel do przechowywania.