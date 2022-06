Dom glamour na długie lata!

Każdy kto buduje dom, zastanawia się: jak osiągnąć ponadczasowy design oraz funkcjonalność i wygodę na długie lata? Ten projekt jest doskonalą odpowiedzią na to pytanie! Architekci z brytyjskiego biura projektowego Baufritz po raz kolejny zachwycają nas nowoczesną i nastawioną na praktyczne użytkowanie architekturą. Jak wiele innych zaprojektowanych przez ekspertów z tego studia domów, także i ten odznacza się przywiązaniem do ekologicznego budownictwa, zrównoważone zużycie energii oraz nieskazitelną estetyką. Obejrzyjcie go z nami dokładnie!