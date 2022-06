Buszując w zbożu… nowoczesny dom pełen drewna!

Domy z prefabrykatów stają się coraz popularniejsze, w Korei Południowej stanowią już najbardziej popularną metodę budowy jeśli chodzi o domy jednorodzinne. O co w niej chodzi? Takie domy projektowane są przez architektów tak, by wszystkie ich elementy można było wykonać w fabryce, a na miejscu jedynie je ze sobą złożyć. W ten sposób oszczędza się nie tylko czas, ale także ogranicza powstawanie odpadów praktycznie do minimum. Jest to zatem rozwiązanie niezwykle ekologiczne, a przy tym ekonomiczne. Jego rosnąca popularność nie powinna zatem dziwić!

Dzisiaj pokażemy Wam właśnie taki dom z Korei Południowej, a konkretnie ze spokojnej okolicy Gimpo w Gyeonggi. Jego metraż to 114㎡, imponuje jednak powierzchnią działki, która zapewnia wspaniałe widoki – to aż 660㎡! Jednorodzinne gniazdko zachwyci nie tylko energooszczędnym projektem…

Gotowi na podróż do Azji?