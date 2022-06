Jak odświeżyć wygląd drewna?

Drewno może być zaatakowane przez organizmy biologiczne powstałe na skutek wilgoci i nie tylko, przez co może drastycznie stracić na swojej wytrzymałości. Najczęstsze problemy jakie dotyka drewno to występowanie przebarwień, zainfekowanie glonami, mchem, owadami, pleśnią, grzybem oraz kruchość, podatność na pęknięcia i zażywicznienie. Jak się pozbyć kłopotów, które skutecznie psują urok drewna w naszym wnętrzu? Otóż w pierwszym przypadku proces naprawy jest stosunkowo łatwy z uwagi na niewielką szkodę. Należy jedynie kupić specjalistyczny środek do przywracania drewnu bardziej wyrazistego koloru. Wystarczy pomalować, a powierzchnia zyska na wizualnej jakości. Glony i mchy także usuwamy za pomocą specjalistycznego preparatu, który aplikujemy na zaatakowaną powierzchnię, odczekujemy kilka dni na obumarcie glonów, a następnie spłukujemy wodą i profilaktycznie stosujemy środek jeszcze raz. Owady usuwamy za pomocą specjalnego preparatu rozpuszczalnikowego, o ile mamy do czynienia z mocno wysuszonym drewnem, ponieważ woda mogłaby doprowadzić do spęcznienia i pękania drewna. Wdychanie żywych zarodników, które kryją się w pleśni i grzybie jest bardzo niebezpiecznie dla organizmu człowieka, dlatego należy temu przeciwdziałać jak najskuteczniej. Najpierw trzeba odgrzybić powierzchnię odpowiednim preparatem. Aby usunąć pleśń należy użyć preparatu grzybobójczego, który dodatkowo zabezpieczy drewno przed grzybami domowymi i owadami. Takich zabiegów nie należy wykonywać bez odzieży ochronnej, przede wszystkim masek. Środki chemiczne służące do tego typu leczenia drewna są także szkodliwe dla zdrowia człowieka. Po takich pracach pomieszczenie trzeba obficie wywietrzyć!