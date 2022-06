Jak poprawnie ułożyć dywan?

Wybierając miejsce na dywan i jego konkretne ułożenie zaobserwujmy najpierw kilka szczegółów we wnętrzu, które bardzo wyraźnie podpowiedzą nam gdzie powinien się on znajdować. Dywan najczęściej układamy symetrycznie, na środku, w odniesieniu do wyrazistych krawędzi pokoju lub podporządkowanie do głównych mebli, które wytyczą mu położenie u swoich stóp. Dywan nie powinien wchodzić głęboko pod meble, ponieważ będzie to marnotrawienie jego funkcjonalności i przeznaczenia.