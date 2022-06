Fantastyczny dom pełen dobrego designu!

Od razu po przekroczeniu progu znajdujemy się we współcześnie zaaranżowanym, modnym wnętrzu. Pomimo ciemnej materiału, którym wyłożono ścianę, jest tu jasno i przestronnie. Wrażenie to osiągnięto dzięki wyłożeniu podłogi jasnym drewnem oraz hojnie wpadającemu do wnętrza naturalnemu światłu. Uwagę przykuwają designerskie schody ze szklana balustradą. Warto zainspirować się pomysłem wykorzystania obszaru pod schodami- w tym przypadku zdecydowano się na elegancki ogródek wewnętrzny. Białe kamyczki i odpowiednie rośliny wprowadzają do tego wnętrza tropikalny klimat.