Zbyt dużo słońca lub deszczu na tarasie? Są na to sposoby!

Prawo budowlane milczy na temat zadaszenia tarasu. I to zarówno w tekście głównym, jak i w komentarzach. Odpowiedzi na zadane pytanie można szukać jedynie w orzeczeniach sądowych. Zgodnie z uregulowaniami prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Treść wskazanego przepisu nie wymienia co prawda jednoznacznie zadaszonego tarasu, ale i jego wykonanie nie musi nieść ze sobą obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Konieczne jest natomiast zgłoszenie planowanej rozbudowy do odpowiedniego starostwa. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz – w zależności od potrzeb – szkice lub rysunki oraz inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy oczywiście dokonać zanim przystąpi się do wykonywania robót budowlanych. Można je rozpocząć, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu