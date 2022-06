Dom marzeń nad brzegiem morza!

Biel, szarość i miodowy kolor drewna- paleta barw utrzymana w środku nawiązuje do tej, którą widzieliśmy na zewnętrznej fasadzie. Drewniane podłogi wprowadzają do wnętrz ciepło i przytulność. W kuchni króluj jednak biel. Biała zabudowa, białe ściany i sufit oraz powierzchnie blatów sprawiają, że pomieszczenie to oślepia blaskiem. Wrażenie to dodatkowo potęguje naturalne światło, wpadające do wnętrza nie tylko przez ogromne okna, ale także przez zainstalowane w suficie świetliki. Monotonię bieli ożywiono subtelnymi dodatkami w kolorze jasnego błękitu- stylowe i wizualnie przyjemne nawiązanie do nadmorskiej okolicy.