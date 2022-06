Kwintesencja nowoczesnej architektury!

Naturalne materiały i stonowana paleta kolorów króluje również wewnątrz. Białe ściany czynią wnętrze jasnym i przestronnym, a drewniany parkiet w jodełkę czyni je eleganckim. Otwarta strefę dzienną pomysłowo podzielono, różnicując jej poziomy. Z salonu do jadalni przechodzi się po trzech stopniach, a zlokalizowana obok nich niska ścianka działowa od strony strefy wypoczynkowej pełni także rolę miejsca do przechowywania. Eleganckie meble o zróżnicowanym rodowodzie składają się na stylowe wyposażenie salonu. Aranżacja tego wnętrza jest doskonałym dowodem na to, że nie warto kupować mebli wypoczynkowych w komplecie- w takiej odsłonie prezentują się one o wiele ciekawiej!