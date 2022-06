6 kroków dla sprawnej przeprowadzki do mniejszego mieszkania

Przygotowując się do przeprowadzki przede wszystkim należy dokładnie posprzątać każdy kąt swojego domu. Chyba nie chcecie, by stary kurz z mebli przeniósł się do Waszych nowych czterech ścian? Wykupcie specjalny pakiet środków czyszczących i do dzieła! Pamiętajcie jednak o tym, że nic Wam nie dadzą porządki, jeżeli zamiast całego stołu, zdecydujecie się wytrzeć tylko jego blat. To samo tyczy się wszelakich lamp praz innych przedmiotów, które posiadają nieregularny kształt i wgłębienia na których mógł osadzić się brud. Jeżeli przyłożycie się do sprzątania przed przeprowadzką, to ustawianie wszystkich czystych przedmiotów będzie dla Was prawdziwą frajdą!