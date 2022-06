Jak chronić drewno na zewnątrz?

Od właściwego i starannego przygotowania powierzchni zależy efekt końcowy wszelkich prac zabezpieczających drewno na zewnątrz. Wpływa to bezpośrednio na zmniejszenie zużycia materiałów malarskich, a więc pracochłonności i w efekcie kosztów całej operacji. Przygotowanie powierzchni drewnianych do zabezpieczenia obejmuje między innymi czyszczenie. Nie należy malować drewna zniszczonego lub zabrudzonego, a powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia należy starannie oczyścić z kory, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń. Przebarwienia drewna wystawionego wcześniej na działanie wilgoci można zlikwidować lub zmniejszyć ich intensywność za pomocą specjalne przeznaczonych do tego celu preparatów chemicznych. Powierzchnie wcześniej malowane również trzeba oczyścić przed ponownym zaimpregnowaniem. Jeżeli powłoka takiego pomalowanego już drewna jest w dobrym stanie, należy ją jedynie zmyć roztworem detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Można też przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności kolejnej powłoki. Jeżeli powierzchnia jest spękana lub zniszczona w inny sposób trzeba usunąć poprzednią powłokę mechanicznie, szlifując ją aż do surowego drewna (za pomocą opalarki, szpachli lub przy pomocy papieru ściernego) lub stosując specjalistyczne, gotowe środki usuwania starych powłok malarskich dostępnych w sklepach.