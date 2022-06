Ekologiczny dom, w którym aż chce się zamieszkać!

Słysząc hasło ekologiczny dom wielu z nas staje przed oczami niemodna, drewniana konstrukcja, pokryta bateriami słonecznymi i czerpiąca energię z sąsiedniego wiatraka. Domy ekologiczne to jednak o wiele więcej niż naturalne materiały czy odnawialne źródła energii- to także konstrukcja, wewnątrz której żyje się zdrowo, rozkład pomieszczeń ma pozytywny wpływ na życie mieszkańców, a okoliczna natura jest stale obecna we wnętrzach.

Brytyjscy architekci z pracowni Baufrtiz stworzyli dla pewnej rodziny w hrabstwie Essex idealny ekologiczny dom, który ma nie tylko właściwości energooszczędne, ale także charakteryzuje się spójnym i stylowym designem. Nie tylko z zewnątrz, ale i w środku prezentuje się wspaniale, wzbudzając zazdrość w okolicy. Obejrzyjcie sami i zdecydujcie, czy moglibyście mieszkać w ekologicznym domu!