Moc kolorów – jakie połączenia kolorów są najlepsze do wnętrz?

Sypialnia jest miejscem, które powinno umożliwiać pełen wypoczynek. Nie należy wprowadzać do jej przestrzeni zbyt intensywnych kolorów, ponieważ one będą utrudniały nam zasypianie. My polecamy Wam zastosowanie kombinacji świeżej bieli, delikatnej zieleni oraz niebieskiego. To zestawienie kolorów zainspirowane naturą, wprowadza do wnętrza ogromną harmonię. Jeżeli lubicie częste zmiany, pamiętajcie o tym, że ściany warto pokryć jasną farbą, która stanowi idealne tło do wszelakich dodatków kolorystycznych. Tak też zrobili nasi fachowcy, co pozwoliło im uzyskać świetny efekt!