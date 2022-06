12 pomysłów na nowoczesne firany

Najpopularniejszym rozwiązaniem na zakrycie okien w łazience są rolety. Mają oczywiście swoje zalety, ponieważ szczelnie zasłaniają okno, co w łazience jest bardzo przydatne. Stylu i charakteru łazience nie doda jednak nic tak jak delikatne, zwiewne i długie firany jak te, które zaproponował nasz projektant. Wpasują się one tak w klasyczne jak i nowoczesne łazienki dodając pomieszczeniu mistycznego klimatu. Wspaniale w tej roli sprawdzają się firany – makarony. Z łatwością można je podcinać dostosowując ich długość do wysokości pomieszczenia.

Jeżeli masz wścibskich sąsiadów lub okno do łazienki wychodzące tuż na drugi budynek, firany mogą stanowić dodatek do ukrytych za nimi nietransparentnymi żaluzjami. W końcu nowoczesne mieszkanie to mieszkanie nie tylko praktyczne ale i piękne!