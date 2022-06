Pomysł na małą łazienkę – 10 stylizacji!

Pomysł na małą łazienkę to również mozaika. Nie koniecznie mozaika przedstawiająca jakiś konkretny wzór. Pomysłem na małą łazienkę może być kabina prysznicowa wykonana w jednolitym kolorze, tak jak obok w srebrno-szarym. Jednak by wnętrze nabrało ciekawego charteru pomysł na małą łazienkę w tym wypadku to zabawa fakturą. Bo czym innym jak nie zabawą fakturą jest w tym wnętrzu zastosowanie mozaiki. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, na pewno miłe dla oka.