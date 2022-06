Dom inny niż wszystkie!

Schody obszar wokół nich się znajdujący to prawdziwy majstersztyk architektury wnętrz. Ich niezwykle prosty design oraz naturalne, jasne drewno, z których je skonstruowano, zachwycają lekkością. Stopnie przytwierdzono z jednej strony do ściany, co sprawia wrażenie, że w rzeczywistości płyną one w powietrzu. Lekka, drewniana balustrada pięknie wkomponowuje się w całość aranżacji wnętrza domu, stanowiąc jeden z jej kluczowych elementów i piękną dekorację.