Kuchenka i lodówka: jak przedłużyć żywotność sprzętu?

Soda oczyszczona rozprawi się z wieloma trudnościami, a na pewno bardzo dobrze z tłuszczem i przypaleniami we wnętrzu piekarnika. Do tego należy przygotować pół litra wody, a w niej rozpuścić łyżkę sody. Taki roztwór posłuży do skutecznego umycia piekarnika z lekkich zabrudzeń. Natomiast te oporniejsze do usunięcia, zaschnięte kilka razy przypalenia można posypać solą kuchenną, potem podgrzać wnętrze, aż do jej zbrązowienia, po czym usunąć gąbką i umyć cały piekarnik wcześniej wspomnianym sposobem. Kolejnym pomysłem może być zastosowanie wody z cytryną. Wystarczy do garnka wlać pół litra wody, wcisnąć sok z połowy cytryny, wstawić odkryte naczynie do piekarnika i podgrzewając doprowadzić do wrzenia. Para spowoduje, że brud zmięknie i wtedy łatwo go zmyjemy, a sok z cytryny równocześnie odświeży zapach. Do wyeliminowania przykrej woni możemy użyć także ziół. W piekarniku wystarczy podgrzać szklankę wody, a w niej trochę majeranku, mięty i goździków. Oprócz tego można podgrzać w wodzie cynamon, kilka kropel aromatu waniliowego, sok lub skórki z cytryny, skórki z pomarańczy.