Instalacja dzielnika w mieszkaniu!

Obecnie regał nabrał nowego znaczenia. Już nie kojarzy się z gabarytowym, zagraconym różnego rodzaju przedmiotami, meblem, który z funkcją dekoracyjną nie ma nic wspólnego. Dzisiaj regał, to nie tylko przestrzeń do przechowywania, ekspozycji, to także forma oryginalnej ścianki działowej, która izoluje jedną część mieszkania od drugiej. Dzięki odpowiedniej aranżacji i dopasowaniu go do stylu pomieszczenia możemy stworzyć wnętrze spójne, funkcjonalne oraz niezwykle ciekawe. Wystarczy właściwie dobrać dodatki, a nasza przestrzeń nabierze zupełnie innego charakteru. Ultranowoczesne aranżacje regałów to przede wszystkim miejsce do wyeksponowania albumów, magazynów czy interesujących książek połączone ze sztuką nowoczesną, czyli wszelkiego rodzaju nowoczesne rzeźby, przedmioty, o ciekawym, oryginalnym designie.

Jeżeli zastanawiacie się nad wykorzystaniem dzielnika w Waszej prywatnej przestrzeni użytkowej polecamy instalacje nowoczesnego regału, dzięki któremu na nowo zdefiniujecie przestrzeń oraz mebel.