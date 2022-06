Rodzaje cegieł – które będą najlepsze do Waszego domu?

Do wyrobu cegieł szamotowych stosuje się specjalny rodzaj glin, jakimi są gliny ognioodporne – znane również pod nazwą ogniotrwałych. Zmielenie, a następnie spieczenie w wysokiej temperaturze tego typu glin powoduje powstanie materiału, który popularnie nazywany jest szamotem. Stanowi on główny składnik do wyrobu tychże cegieł. Z pewnością najważniejszą ich zaletą jest ogniotrwałość. Klasa ogniotrwałości, w której się znajdują to najczęściej klasa Bs. Długi czas trwania wysokiej temperatury, do 1350°C, nie zagraża zatem trwałości kształtu cegieł. To właśnie powoduje, że przede wszystkim są one stosowane w systemach kominowych, ponieważ to właśnie w ciągach kominowych występuje różnica gęstości powietrza zimnego i ciepłego. Mamy zatem do czynienia z różnicami temperatur. Sprawne działanie ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji uzależnione jest od rodzaju zastosowanego do budowy lub wykończenia materiału.