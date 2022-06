Fasady – jaka najlepiej wyrazi Twoją osobowość?

Nawet największy obieżyświat może z czasem zechcieć zapuścić korzenie. Jeśli się na to zdecyduje, czyni to w sposób, który podkreśla jego wolność ducha. Fasada jego domu musi być zapraszająca lecz w taki sposób, jakby nie włożono w to żadnego wysiłku. Poczucie swobody zostaje tutaj wyniesione do kwadratu! Kolorowy domek ze zdjęcia to idealne lokum dla lekkoducha, nieformalność aż z niego bije.. Podczas gdy większość ludzi będzie starała chronić się przed wzrokiem ciekawskich zamkniętymi fasadami, wolny duch nie będzie miał problemu ze spędzaniem większości swojego dnia na werandzie lub tarasie w wygodnym hamaku. Manifestuje on swoją osobowość nie tylko przez sam styl fasady, ale także przez swoją fizyczną obecność!