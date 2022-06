Ogrody wertykalne – zielone ściany w nowym wydaniu!

Zielone ściany, czyli ogrody wertykalne ostatnio stały się dość modnym tematem. Często są wykorzystywane w miejscach komercyjnych takich galerie, hotele, biura czy sale konferencyjne. Jednak coraz śmielszym krokiem wkraczają również w przestrzenie naszych domów i mieszkań. Skąd ich rosnąca popularność? Dobrze zaprojektowane zielone ściany mogą stworzyć dekoracyjny efekt – bazując na bardzo prostym patencie, stosunkowo niewielkim kosztem można osiągnąć niepowtarzalny klimat we wnętrzu. Nie bez przyczyny też używamy słowa – klimat, ponieważ dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że zielone ściany poprawiają mikroklimat pomieszczenia – to znaczy, że między innymi oczyszczają powietrze oraz usuwają drobiny kurzu. To, co prawdopodobnie najbardziej dręczy osoby rozważające zielone ściany jako rozwiązanie aranżacyjne mieszkania lub domu, to przede wszystkim kwestie techniczne – montażu czy nawadniania. W większości składają się one z modułów, które w dowolny sposób możemy dostosowywać do swoich potrzeb, wielkości powierzchni czy rodzaju roślinności. Moduł często składa się ze słupów instalacyjnych montowanych do ścian, między którymi poziomo przebiegają panele wypełnione doniczkami. Nierzadko również takie rozwiązania korzystają ze sprytnych sposobów nawadniania – tak, że nie trzeba skakać z drabiną po całej wysokości ściany.

Zielone ściany są motywem aranżacji, które dla Was przygotowaliśmy, ale jak to często u nas bywa pokażemy też parę alternatyw i pomysłów na zielone ściany, nie tylko wewnątrz, ale też i na zewnątrz Waszej przestrzeni.