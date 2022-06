Spraw by Twój ogród był blisko natury!

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Już czuć jej zapach w powietrzu, widać jej obecność w nieśmiało rozkwitających pąkach niekiedy jeszcze przysypanych delikatnie śniegiem. O jej niedługim nadejściu przypominają coraz częściej ćwierkające ptaki i coraz dłuższe dni. Nadchodzi sezon ogrodniczy, na który czekają wszyscy działkowicze i posiadacze domów z ogródkiem. A my chcielibyśmy przedstawić Wam nowe trendy w ogrodnictwie – eko ogrody. Bliskie natury, ekologiczne, pełne owadów i kwiatów. Eko ogrodnictwo polega w dużej mierze na uprawianiu warzyw i ziół. Chodzi bowiem o to, aby jak najefektywniej wykorzystać to, co daje nam natura. Dzięki temu można, szczególnie latem, zaoszczędzić sporo pieniędzy, ponieważ z ziół i warzyw dostępnych w ogrodzie da się wyczarować naprawdę wspaniałe potrawy. Zobaczcie jakimi zasadami należy się kierować kiedy chce się założyć eko ogródek!