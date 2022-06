Wścibscy sąsiedzi? Tak zachowasz prywatność w swoim domu!

We współczesnych domach ogromne przeszklenia są obowiązkowe! Dzięki nim nasze pomieszczenia pełne są naturalnego światła, granica pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem zostaje zatarta… Szkło odgrywa ogromną wagę we współczesnym projektowaniu. Jednak przez okna i przeszklone nieraz w całości ściany wpuszczamy do wnętrza nie tylko światło słoneczne, ale także spojrzenia ciekawskich. Wścibskimi sąsiadami nie warto się przejmować, jednak niekoniecznie mamy ochotę dzielić się z nimi naszą codziennością. To właśnie przez wzgląd na prywatność domowników większość budynków prezentuje fasadę zamkniętą od strony ulicy, z minimalną ilością okien, otwiera się natomiast od strony tarasu. Często dom od drugiej strony trudno rozpoznać!

Nawet jeśli nasz ogród otacza wysoki mur, to jeśli nie posiadamy ogromnej działki otaczającej nasze gniazdko, nasi sąsiedzi, ale także i przechodni, zawsze będą mieli możliwość zapuszczenia żurawia do wnętrz naszego domu. Od czasu do czasu słyszy się o projektach artystycznych, w których fotografowie wykorzystując niezasłonięte okna biorą sobie za obiekt nieświadomych niczego ludzi znajdujących się w swoich własnych domach. A przecież przestrzeń prywatna powinna być właśnie prywatna! Chociaż nie ma sensu popadać tutaj w paranoję, tak warto w każdym pomieszczeniu mieć możliwość całkowitego odcięcia się od świata zewnętrznego. Wcale nie jest to łatwe zadanie, szczególnie gdy w naszym domu czy mieszkaniu nie brakuje ogromnych przeszkleń. Jeśli zrobimy to nieporadnie, ryzykujemy zniszczenie nie tylko aranżacji wnętrza, ale także wyglądu naszego lokum od zewnątrz. Na szczęście z pomocą przychodzą nam dzisiaj profesjonaliści homify!

Jak stylowo zachować prywatność naszych domów i mieszkań? Czas się o tym przekonać!