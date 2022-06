Niezwykła metamorfoza starego domu!

Kuchnia i jadalnia została zaaranżowana głównie przy użyciu białego koloru. On dodaje tym strefom wręcz minimalistycznego charakteru. Nie ma wątpliwości co do tego, że teraz cała przestrzeń jest wyjątkowo świeża i elegancka. Nasi architekci zdecydowali się wybrać do tutaj strefy meble o prostym kształcie, które prezentują się tutaj naprawdę świetnie. W takim miejscu przygotowywanie i spożywanie wszystkich, pysznych potraw jest czystą przyjemnością!