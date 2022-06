Dom, w którym spełniają się marzenia!

Domy projektu naszej architekt wyróżnia odważna gra z wysokością. Drzwi wejściowe wydają się być przeznaczone dla gigantów, tak jak i odpowiadające im zadaszenie oraz przeszklenia fasady. Stając u progu tej willi musimy poczuć jej monumentalność, a przez to siłę charakteru jej właścicieli. Nie możemy się doczekać na to, co czeka na nas we wnętrzu… Zanim jednak je poznamy zwróćmy jeszcze uwagę na doskonałe, nastrojowe oświetlenie fasady. Ma ona zachwycać przechodniów o każdej porze dnia i nocy!