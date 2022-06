Biały apartament z kroplą czerwieni!

Przez kolejne czerwone drzwi wchodzimy do sypialni. Jedynie tutaj biel ścian ustąpiła delikatnej, neutralnej szarości. Idealnie pasuje ona do srebrzystego koca użytego w charakterze narzuty na łóżko. Jest on tak miękki, że ma się ochotę go dotknąć i zrelaksować się w łóżku chociażby na chwilę. Powyższa aranżacja z jednej strony zachęca nas do wieczornego wypoczynku, a z drugiej motywuje do działania o poranku! Nad wezgłowiem znajdziemy geometryczną konstrukcję podobną do tej z przedpokoju. W sypialni pomalowano ją na intensywną czerwień, która ma nas motywować i mobilizować do rozpoczęcia nowego dnia! Na koniec spaceru zwróćmy jeszcze uwagę na praktyczną, nowoczesną toaletkę pod ścianą. Także w tym miejscu biel spotyka czerwień…