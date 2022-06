Grille i piece na drewno – 7 szalonych opcji!

Czy to na świątecznym jarmarku czy we włoskiej restauracji- kamienne piece palone drewnem przenoszą nas do innej rzeczywistości nie tylko pod względem kulinarnym, ale także estetycznym. Potrawom i wypiekom nadają ten wyjątkowy, trudny do opisania posmak, w pomieszczeniu odpowiadają za kuszący aromat, a swoim designem wprowadzają do wnętrz rustykalny czar. Choć wszystkim nam znane są przykłady takich pieców, czy moglibyście wyobrazić sobie, aby mieć taki w domu?

W tym zestawieniu zaprezentujemy Wam najciekawsze modele pieców palonych drewnem, które doskonale sprawdzą się zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Zapraszamy!