Problem z drzwiami? Tak go rozwiążesz!

Wymienianie uchwytów do szafek i komódek to ostatnio bardzo modny i tani trend, który możemy wykorzystać do całkowitej metamorfozy naszego mebla. Zapominamy, że to samo możemy zrobić z drzwiami! Klamki, gałki i uchwyty są łatwo wymienne, a ilość ich rodzajów w sklepach przyprawić może o ból głowy. Ale to dobrze, jest w czym wybierać! Dzięki takim detalom wnętrze zyskuje charakteru, więc można go zmieniać kilkanaście razy w roku o ile mamy na to ochotę! Z prostych, białych drzwi przy pomocy stylowej klamki, możemy nadać im klasycznego wyglądu oraz odwrotnie… prosta, metaliczna klamka podkreśli ich nowoczesny i minimalistyczny look. Spójrzcie tylko na pomysł Agidesign!