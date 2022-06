Strach przed zarysowaniem? Prawda czy fałsz o kuchennym blacie!

Kuchenne blaty muszą znieść wiele – gorące garnki, rozlaną wodę, krojenie nożem na silikonowej desce. Powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne, jak również łatwe w czyszczeniu. Wybór odpowiedniego materiału na blat nie jest wcale taki prosty – różnią się ceną, ciężarem i tym, czy pasują do naszej kuchni. Nie każdy materiał będzie się nadawał do naszego wnętrza. W dodatku powinny być dobrze dobrane do mebli. Sprawdziliśmy, jakie blaty są najlepszym wyborem i z jakiego materiału powinniście być zadowoleni. Oczywiście, zawsze znajdą się plusy i minusy, więc dobór blatu powinien być podyktowany głównie własnymi potrzebami. Skoro nie gotujecie zbyt często w domu, to nie warto wydawać fortuny na blat, jeśli przeciwnie – gotujecie codziennie i to dla licznej rodziny, inwestycja w lepszy blat będzie oszczędnością, ponieważ nie będziemy musieli go co jakiś czas wymieniać.