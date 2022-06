Staromodny dom i jego drugie życie!

Kto z Was kiedykolwiek znalazł się w takiej kuchni? Niestety, niemal każdy! Taki design, być może modny i popularny 25 lat temu, w ogóle nie ma zastosowania we współczesności. Ciężkie, drewniane meble o rustykalnym charakterze, tani wyglądające blaty z materiału imitującego naturalny kamień, a do tego całkowicie niepraktyczne ustawienie stołu- takiej kuchni z pewnością nie można nazwać sercem domu…