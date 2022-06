Jesienne dekoracje – 13 pomysłów!

Jesień dla części z Was nie kojarzy się z niczym przyjemny, natomiast pozostali wręcz odwrotnie – lubią i doceniają klimat zmieniających barwę i opadających liści. Jest to czas oczekiwania i jednocześnie żegnania. Z jednej strony, więc cieszymy się każdym promieniem ciepłego jeszcze słońca, a z drugiej chowamy się przed nadciągających chłodem. Z pięknej pogody będziemy chcieli korzystać jak najwięcej, z uporem wzbraniając się przed zimnymi wieczorami i porankami. Jest to okres, kiedy cała natura przygotowuje się do okresu wyciszenia. I my podobnie jak ona taktujemy ten czas poświęcając go na przygotowania. A przygotowujemy swoje ubrania, mieszkania, a także samych siebie na okres zimowych długich nocy i krótkich – wcale nie cieplejszych dni.

Postanowiliśmy przygotować się razem z Wami do zimy. Tym razem pokażemy Wam jesienne dekoracje, które staną się przyjemnymi i praktycznymi elementami Waszych domów i mieszkań. Jesienne dekoracje potraktowaliśmy bardzo szeroko. Chcemy w ten sposób pokazać, że nawet zwykłe przedmioty, z których korzystamy na co dzień myśląc o nich w kategoriach jedynie praktycznych mogą stać się miłym urozmaiceniem mieszkania. Odwracając więc trochę kolejność, zobaczycie tu dużo pomysłów na przedmioty, które dopiero mogą stać się jesiennymi dekoracjami, jeśli je właściwie wykorzystamy.