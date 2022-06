Proste sposoby na naprawę laminatu!

Uszkodzenie laminatu może przytrafić się każdemu – spadną nam klucze na panele, zapomnimy czegoś z domu i wejdziemy szybko w szpilkach do środka lub postanowimy przesunąć meble – i zadrapanie gotowe. Równie łatwo jest uszkodzić powierzchnię z kompozytu mebli i blatów, wystarczy, że przesuniemy niechcący coś ostrego lub stukniemy czymś o ostrym końcu we fronty szafek. Laminat pomimo tego, że jest wytrzymały i zawsze będzie się dobrze prezentować, to niestety też ma swoje słabości, a powstałe w wyniku takich wypadków rysy, będą się rzucać w oczy. Trzeba w jakiś sposób naprawić powstały błąd, aby nie było po nim śladu. Czy jest to możliwe?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że nasze panele nie są drewniane, a laminowane, czyli wykonane z materiałów drewnopodobnych i dlatego też nie można ich pielęgnować tak, jak paneli drewnianych – np. mycie takich paneli ze środkami zawierającymi wosk nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jednak w przypadku napraw, wosk będzie naszym głównym orężem. Zestaw naprawczy dla paneli laminowanych zawiera bloczek z woskiem – w kolorze odpowiadającym naszym panelom. Taki wosk trzeba stopić za pomocą noża do topienia wosku dołączonego do zestawu (jest to lutownica) i wypełnić rysę.