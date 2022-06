Minimalizm w mieszkaniu na różne sposoby!

Minimalizm w mieszkaniu, jak w każdym, musi uwzględniać miejsce do przechowywania wielu rzeczy. Wnętrza minimalistyczne nie koniecznie muszą zmuszać nas do pozbywania się rzeczy na zawsze. Chodzi też o to, aby umieć je dobrze schować! Oprócz tego gdzie, bardzo ważne w tym stylu jest – jak? Otóż genialnym pomysłem wykorzystanym przez MG Interior Design Michał Głuszak są zabudowy, czy to kuchenne, czy ciąg regałów w salonie lub sypialni, które udają ściany. Są to szafki i półki z frontami otwierane na docisk. Powinny to być jednolite kolory, które stapiają się ze ścianami do nich przylegającymi. Chodzi o to, by optycznie zniwelować różnicę wyglądu zabudowy meblowej ze ścianami wokół. Wtedy możemy pozwolić sobie na schowanie mnóstwa rzeczy, ubrań, butów, książek, z zachowaniem głównej zasady, którą wyznaje minimalizm w mieszkaniu.