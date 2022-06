Drewno i beton w przytulnym wnętrzu!

Kiedy zakupimy nowy dom lub mieszkanie przychodzi czas, by zastanowić się nad tym, jak zamierzamy funkcjonować w tej nowej przestrzeni. Wiele decyzji zależeć będzie oczywiście od układu instalacji, jednak przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń oraz praktyczna aranżacja stworzona już na samym początku będą miały ogromny wpływ na to, czy pokochamy nasze nowe gniazdko. Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie z tego sprawę i decyduje się na zatrudnienie architekta wnętrza, oszczędzając sobie wielu zmartwień. Dobry profesjonalista w rozmowie z nami pozna się na naszych gustach i potrzebach, by zaprojektować wystrój naszych marzeń.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam fantastyczne wnętrze z Białegostoku, które wiele zyskało dzięki interwencji studia architektury wnętrz IN. 150 m² wypełnionych zostało poezją drewna, betonu i białego tynku. Czeka nas spacer po przytulnych i stylowych pomieszczeniach pełnych naturalnego światła…

Jeśli macie jeszcze wątpliwości, czy warto zatrudniać architekta wnętrz, to ten projekt je rozwieje!