8 pomysłów na spektakularną fasadę!

Fasady naszych domów możemy porównać do wizytówek. Oczywiście mówią one o nas jeszcze więcej. W końcu budując nasz wymarzony dom nie tylko chcemy zaimponować gościom i przechodniom, ale przede wszystkim spełnić swoje marzenia, dogodzić własnym gustom. Nie zmienia to faktu, że pierwsze wrażenie jest bardzo istotne. Nierzadko przechadzając się po obcych miastach fasady nieznanych budynków przyciągają nasz wzrok, chociaż nasze przewodniki nic o nich nie mówią. Takie budynki inspirują, sprawiają, że mamy ochotę bliżej poznać ich mieszkańców. Miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa w przypadku architektury! Oczywiście moment zakochania musi być wpierw dobrze zaplanowany przez zdolnego architekta…

To właśnie przez projekt fasady architekci i architekci wyrażają tak swoją kreatywność jak i naszą indywidualność. Możliwości jest nieskończenie wiele. Możemy zdecydować się na fasadę monumentalną lub dyskretną, ostentacyjną lub odznaczającą się prostotą elegancji. Co do materiałów to ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Piaskowiec, granit, marmur, szkło, ceramika, stal, żelazo, beton… Niektóre fasady lśnią feerią barw, podczas gdy inne zachwycają delikatnością neutralności.

Dzisiaj na homify zastanawiamy się jak stworzyć niesamowitą fasadę…