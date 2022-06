Tak unikniesz wypadków w domu!

Niezwykle modne jest obecnie przelewanie wszystkich płynów do płukania, czy czyszczenia podłogi do specjalnych, ozdobnych naczyń. Jest to bardzo efektowny zabieg, jednak jeżeli jesteście posiadaczami dzieci polecamy Wam pozostać przy tradycyjnych opakowaniach. One na pewno nie będą kusić maluchów w tak dużym stopniu, by skosztowały co jest w środku. Wskazane jest również trzymanie wszystkich tego typu przedmiotów w jednym miejscu. Wprowadza to ład i porządek do łazienki i sprawia, że możecie na bieżąco kontrolować, który środek się kończy, bez konieczności szukania go po różnych kątach pomieszczenia.

