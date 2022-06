Szklarnia zawsze się opłaca!

Ogrzewana szklarnia może funkcjonować cały rok, jednak jest to znaczny koszt, na który decydują się raczej producenci warzyw i kwiatów, a nie weekendowi pasjonaci ogrodnictwa. Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani, by zacząć samemu uprawiać jadalne rośliny, to powinniśmy dobrze przemyśleć kwestię ogrzewania. Kosztować nas będzie ogrzanie, ale także i doświetlenie szklarni podczas zimy. Pogoda bywa zmienna, jednej zimy nam się to opłaci, drugiej nie. Aby zredukować wydatki, przy małej uprawie możemy wstawić zwykłe grzejniki elektryczne lub olejowe. Szklarnia nieogrzewana i tak znacznie przedłuża czas, w którym możemy uprawiać rośliny. W naszym klimacie jest to okres mniej więcej od lutego do listopada, a zatem znacznie dłuższy niż w przypadku uprawy roślin na polu. W przypadku szklarni nieogrzewanej dobrym pomysłem będzie takie jej zaprojektowanie, by zimne powietrze po otwarciu drzwi nie wpadało wprost na rośliny. Powinniśmy pomyśleć o przedsionku oraz korytarzu.