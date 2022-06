Klasyczny dom na wsi na mierę XXI wieku!

Salon przystosowano dla rodziny z dziećmi. Jak widać na zdjęciu, to on królują w tym pomieszczeniu i to właśnie z myślą o nich pozostawiono tak przestronny obszar na środku pokoju, aby miały tam wystarczająco miejsca do zabawy. Poza tym wnętrze to skąpane jest w naturalnym świetle, wpadającym do środka nie tylko przez drzwi wychodzące na taras, ale także przez świetliki sufitowe.