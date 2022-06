TOP 10 – nowoczesna kuchnia!

Kuchnia to pomieszczenie, które jest sercem domu. Bez względu na styl w jakim została urządzona powinna być funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu.

Nowoczesna kuchnia to przede wszystkim taka, która spełnia nasze wymogi. Poza odpowiednim metrażem, takim, który umożliwi nam swobodne poruszanie się, powinna być również mądrze rozplanowana. Najpotrzebniejsze urządzenia, naczynia czy tekstylia powinny być w zasięgu ręki, ponieważ gotowanie to przyjemność, a przyjemność to sprawne i bezproblemowe gotowanie.

Styl w jakim chcielibyśmy urządzić naszą idealną kuchnię powinien być odzwierciedleniem naszej osobowości. Kolor ścian, mebli, sprzętu AGD powinien odpowiadać naszym upodobaniom, bo to tutaj nasze życie rodzinne oraz towarzyskie nabierze tempa i charakteru.

Jeżeli metraż będzie tym czynnikiem, który zdefiniuje wygląd naszej kuchni, to mamy dla Was małą podpowiedź Jak urządzić małą kuchnię – proste sposoby!