Parterowy dom dla miłośników nowoczesności!

W niewielkiej łazience wydzielono strefy- toaletową, prysznicową oraz tą z umywalką. Dzięki temu do maksimum wykorzystano dostępną przestrzeń. Białe ściany i intensywne światło sączące się ze stylowej lampy sufitowej zapewniają odpowiedni poziom jasności. Drewniana podłoga, z pewnością odpowiednio zabezpieczona przed wodą i wilgocią, w naturalny sposób dopełnia tę aranżację. Projektanci zdecydowali się na ożywienie całości intensywną zielenią, co wprowadza do pomieszczenia wiosenną świeżość.

