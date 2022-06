6 sposobów na wścibskich sąsiadów!

Jeśli kwestia nie dotyczy niedociągnięć budowlanych, a raczej mentalności sąsiadów, którzy uwielbiają sprawdzać nasz codzienny plan dnia i to, jak wypełniamy domowe obowiązki, to powinniśmy zacząć od rozmowy ze wścibskimi osobnikami. Jest to z pewnością krępujące i być może nieprzyjemne, ale próba podejścia do tej kwestii w dyplomatyczny sposób może zażegnać problem. Wystarczy np. zaproszenie na kawę i chwila rozmowy, która może zdziałać cuda. Jeśli zdecydujemy się na agresywną konwersację opartą na zarzutach i domniemaniach, nigdzie nie dojdziemy, a podglądanie może się tylko nasilić. Jeśli to nie pomoże i sąsiedzi dalej będą się wpatrywać w nasze poczynania lub rozmowa nawet się nie odbędzie, to niestety będziemy musieli przejść do innych rozwiązań.