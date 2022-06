Królestwo minimalizmu!

Tuż przy jednej ze ścian budynku, nasi eksperci umieścili niewielkich rozmiarów e-box. Jest to pomieszczenie, które służy do ładowania elektrycznego samochodu, czy też roweru. Mieszkańcy tego obiektu są bardzo zaangażowani w kwestię ochrony środowiska oraz uwielbiają wszelakie nowinki technologiczne, dlatego takie miejsce było dla nich niezbędne. Co więcej ten e-box posiada również miejsce do przechowywania kosiarki do trawy, a także innych akcesoriów niezbędnych do pielęgnacji całego ogrodu.

O tym domu można bez wahania powiedzieć, że jest niezwykły. Zobaczmy zatem co kryje w swoim środku…