6 trików, dzięki którym wypierzesz ubrania szybko i sprawnie

Przede wszystkim powinniśmy rozpocząć od wyboru odpowiedniej pralki, która jest ekonomiczna i ekologiczna – najlepszym wyborem jest klasa A, dzięki której zaoszczędzimy na rachunkach i zadbamy o ekologię. No tak, ale jak pralka ma nam pomóc w szybszym i sprawniejszym praniu? Nowoczesne pralki posiadają wiele funkcji, które pozwalają nam na indywidualne programowanie prania, czyli np. rozpoczynanie prania wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, aby było gotowe do rozwiesza tuż po naszym powrocie do domu. Możemy również ustawiać różny czas trwania prania. Jednak innym czynnikiem, który zdecydowanie wpływa na szybkość całego procesu, jak również na naszą motywację do rozwieszenia mokrych ubrań (nie będziemy oszukiwać – każdemu się zdarzyło zapomnieć o praniu lub po prostu nie chciało się sięgnąć do bębna i rozwiesić zawartości), jest odpowiednie ustawienie suszarki na pranie. Oznacza to, że im bliżej będzie znajdować się suszarka, tym sprawniej i szybciej uporamy się z tym mało interesującym obowiązkiem. Jeśli pranie rozwieszamy na balkonie lub tarasie, to możemy przenieść pralkę np. do kuchni, która znajduje się bliżej – dzięki nowoczesnym zabudowom, nie będzie ona nawet widoczna!