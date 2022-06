Cud architektury w środku lasu!

Na działce o powierzchni 50.000 metrów kwadratowych, zlokalizowanej w samym sercu gęsto zalesionego lasu, wzniesiono dom, który zaliczyć można do prawdziwych cudów współczesnej architektury. Nowoczesna bryła, luksusowe materiały, innowacyjne techniki wykończeniowe- a wszystko to zapewniające najwyższy komfort mieszkania w zgodzie z naturą! Obejrzyjcie go z nami!