Które materiały budowlane są dobre dla naszego zdrowia?

Budując dom chcemy czuć się w nim bezpiecznie i komfortowo. Zaczynając przygodę z budowlanką będziemy musieli się całkiem sporo nauczyć, aby odpowiednio poprowadzić procesem powstawania naszego domu – dotyczy to również osób, które zatrudniły profesjonalną firmę usługową zajmującą się całością działań – powinniśmy wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać. Bezpieczeństwo jakie będziemy chcieli zapewnić, to nie tylko antywłamaniowe drzwi, czujnik przeciwpożarowy, czy odpowiednio zamontowana instalacja gazowa, ale również to, jakich materiałów wybierzemy podczas budowy lub remontu domu.

Przede wszystkim pierwszą kwestią na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest to, czy dany materiał posiada atesty i certyfikaty – które oczywiście nie zabezpieczają nas całkowicie, ale są znakiem, że dany produkt po odpowiednim montażu, nie powinien sprawiać żadnych problemów. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że choroba związana z nieodpowiednimi materiałami i eksploatacją budynku, została nawet sklasyfikowana – jest to syndrom chorych budynków ( z angielskiego Sick Building Syndrome). O tym jak jej uniknąć, jak też o niebezpiecznych materiałach możecie przeczytać w dalszej części artykułu.