Betonowe cudo architektury!

Dom, będący jednocześnie atelier jednej z brazylijskich artystek, wzniesiono na działce trudnej, bo znajdującej się na zboczu. Pochyłość terenu wykorzystano jednak do maksimum, tworząc na poszczególnych poziomach zróżnicowane strefy- do pracy czy relaksu. Budynek wzniesiona na planie półkola, a pochyłość terenu wymusiła zbudowanie go niejako w zawieszeniu . Betonowa fasada o wielkopowierzchniowych przeszkleniach, ukryta pośród zieleni, jawi się niezwykle przyjemnie i nowocześnie. Z oddali surowość betonu nie rzuca się w oczy.