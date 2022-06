Siedem kroków do sukcesywnej zamiany garażu w mały targ!

Jeżeli chodzi o najlepszy termin to oczywiście jest nim okres letni. Dni są przede wszystkim dłuższe, a ciepła temperatura i duże nasłonecznienie sprzyjają wyjściu z domu. Dlatego na pewno organizując wyprzedaż garażową starajcie się zawsze czekać do lata. Dodatkowo możecie ugościć przybyłych nabywców świeżą, zimną lemoniadą lub domowymi ciasteczkami, to na pewno umili atmosferę kupna i sprzedaży, a dzięki temu nasi goście może skuszą się na zakup większej ilości rzeczy. Najważniejsze to odpowiednia atmosfera i nastawienie się na dobrą zabawę, tylko wtedy będziemy w stanie podwoić czy potroić nasze zyski ze sprzedaży. Wybierając odpowiednią datę zwróćcie również uwagę na dzień tygodnia oraz godzinę. Weekend to najrozsądniejsze rozwiązanie ze względu na wolny dzień od pracy. Natomiast co do godziny starajcie się organizować wyprzedaż po obiedzie, kiedy każdy będzie nasycony i w ramach poobiedniego spaceru wybierze właśnie Wasze przydomowe targowisko.

Ten wyjątkowy, drewniany garaż został zaprojektowany przez hiszpańskich architektów z pracowni Ecospace Espana.