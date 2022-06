Odpowiedź na pytanie ile kosztuje budowa domu, nie kończy się na fundamentach i postawieniu ścian nośnych. Do tego dochodzi również koszt elewacji i wykończenia. Etap wykończeniowy, który obejmuje tynkowanie, montaż parapetów, posadzki i podłogi oraz elewację domu, może nas kosztować około 30 tysięcy złotych, o ile doliczymy do tego robociznę. Jeśli nie boimy się remontów i majsterkowania, to możemy się podjąć wykonania niektórych prac, dzięki czemu zaoszczędzimy nawet kilka tysięcy. Na tym etapie sumując wszystkie poprzednie wydatki, nasza inwestycja wyniesie około 150-160 tysięcy złotych. Przypominamy, że są to ogólne wyliczenia uwzględniające materiały budowlane średniej jakości.