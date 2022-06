Drewniane cudo w samym sercu lasu!

Także we wnętrzu prym wiedzie drewno. Materiał ten hojnie wykorzystano nie tylko do wykończenia podłóg i framug okiennych, ale także to właśnie z niego wykonano wszystkie meble, składające się na wyposażenie. Jadalnię od kuchni oddziela funkcjonalna wyspa kuchenna, służąca nie tylko jako miejsce do przygotowywania potraw, ale także miejsce do przechowywania. Wielkopowierzchniowe okna na całej ścianie łączą wnętrze domu z jego naturalnym otoczeniem, wpuszczając do środka mnóstwo naturalnego światła.